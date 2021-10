Cingolani “La transizione ecologica creerà nuovi posti di lavoro”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I primi due-tre anni bisognerà cambiare tutto, immaginiamo però quantidiquesto modello die l’investimento sulle nuove fonti di energia”. Lo ha detto il ministro della, Roberto, durante la registrazione della prima puntata di ReStart, il programma di economia di Rai 2 in onda stasera alle 23.30.Ma aumenteranno le bollette? “Il cambiamento costa – ha risposto il ministro alla conduttrice Annalisa Bruchi -, ma cresceremo meglio creando un nuovo tipo di economia e, ripeto,di. Attenzione a non dare il messaggio che lafa aumentare la bolletta. L’aumento del costo ...

AGI - Agenzia Italia

Il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha inoltre annunciato che il 26 ottobre si terrà una riunione straordinaria a livello UE per affrontare il tema dei rincari dei prezzi dell'energia. Lo ha detto il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso del Question Time durante il quale ha annunciato una riunione straordinaria a livello UE il 26 ottobre spiegando che il governo sta lavorando per affrontare il tema dei rincari. ROMA (ITALPRESS) – "I primi due-tre anni bisognerà cambiare tutto, immaginiamo però quanti posti di lavoro creerà questo modello di transizione ecologica e l'investimento sulle nuove fonti di energia".