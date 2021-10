Cina, sorpresa il surplus commerciale: ai massimi da dicembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il surplus commerciale della Cina è cresciuto, nel mese di settembre, attestandosi ai massimi da dicembre dello scorso anno. In particolare, l’avanzo si è portato a 66,7 miliardi di dollari ben oltre le attese del consensus (46,8 miliardi) e quasi il doppio se confrontato con i 35,4 miliardi di settembre 2020. Tutto ciò nonostante il rialzo dei costi delle materie prime e la crisi energetica che stanno colpendo il sistema produttivo del Paese. Nel dettaglio, le Dogane hanno riferito di un export salito del 28,1% annuo superiore alla crescita del 21% delle stime degli analisti. Delude l’import aumentato del 17,6% a fronte di attese del 20%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ildellaè cresciuto, nel mese di settembre, attestandosi aidadello scorso anno. In particolare, l’avanzo si è portato a 66,7 miliardi di dollari ben oltre le attese del consensus (46,8 miliardi) e quasi il doppio se confrontato con i 35,4 miliardi di settembre 2020. Tutto ciò nonostante il rialzo dei costi delle materie prime e la crisi energetica che stanno colpendo il sistema produttivo del Paese. Nel dettaglio, le Dogane hanno riferito di un export salito del 28,1% annuo superiore alla crescita del 21% delle stime degli analisti. Delude l’import aumentato del 17,6% a fronte di attese del 20%.

Ultime Notizie dalla rete : Cina sorpresa Cina, sorpresa il surplus commerciale: ai massimi da dicembre Il surplus commerciale della Cina è cresciuto, nel mese di settembre, attestandosi ai massimi da dicembre dello scorso anno. In particolare, l'avanzo si è portato a 66,7 miliardi di dollari ben oltre le attese del consensus (46,8 ...

Cina, vola il surplus commerciale: 66 mld di dollari, +28% di export A sorpresa il surplus commerciale della Cina a settembre è cresciuto a 66,76 miliardi di dollari, ben oltre le attese dei mercati di 46,8 miliardi e pari a quasi al doppio dei 35,45 miliardi di ...

Il surplus commerciale della Cina è cresciuto, nel mese di settembre, attestandosi ai massimi da dicembre dello scorso anno. In particolare, l'avanzo si è portato a 66,7 miliardi di dollari ben oltre le attese del consensus (46,8 ...il surplus commerciale della Cina a settembre è cresciuto a 66,76 miliardi di dollari, ben oltre le attese dei mercati di 46,8 miliardi e pari a quasi al doppio dei 35,45 miliardi di ...