Cina, manovre militari vicino Taiwan sono "necessarie per difendere la sovranità" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'obiettivo è "tutelare gli interessi generali" della Cina e dei "connazionali su entrambe le sponde dello Stretto", ha detto il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese Leggi su rainews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'obiettivo è "tutelare gli interessi generali" dellae dei "connazionali su entrambe le sponde dello Stretto", ha detto il portavoce dell'Ufficio per gli Affari didel Consiglio di Stato cinese

Advertising

GabriellaGaro14 : Scambi globali: Manovre USA-UE, nel mirino la Cina - ispionline : Il recente discorso di Katherine Tai conferma che il primo rivale commerciale di Washington è Pechino. Con l’Europa… - Alegili89 : RT @davide_tentori: Gli #USA stanno ridefinendo la propria politica commerciale nel tentativo di contrastare #Pechino e di riavvicinarsi al… - SimoneBattisti4 : RT @albdesanctis: 'Il #Giappone in acqua, con la #Cina in testa'. Mio commento sulle ultime mosse navali nipponiche, a partire dalle prove… - limesonline : RT @albdesanctis: 'Il #Giappone in acqua, con la #Cina in testa'. Mio commento sulle ultime mosse navali nipponiche, a partire dalle prove… -