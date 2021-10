Cile-Venezuela, Vidal suona la carica: “Ci giochiamo la vita” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arturo Vidal ha parlato alla stampa a poche ore da Cile-Venezuela, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Una sfida da non fallire per la “Roja”, chiamata a reagire da una situazione di classifica tutt’altro che rosea. “Ci giochiamo la vita contro il Venezuela, che però ha dimostrato di giocare bene e sogna ancora il Mondiale – ha spiegato il centrocampista dell’Inter – Anche noi però stiamo bene, sappiamo che dobbiamo migliorare rispetto alla partita con il Paraguay. Dobbiamo dare il massimo.” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arturoha parlato alla stampa a poche ore da, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Una sfida da non fallire per la “Roja”, chiamata a reagire da una situazione di classifica tutt’altro che rosea. “Cilacontro il, che però ha dimostrato di giocare bene e sogna ancora il Mondiale – ha spiegato il centrocampista dell’Inter – Anche noi però stiamo bene, sappiamo che dobbiamo migliorare rispetto alla partita con il Paraguay. Dobbiamo dare il massimo.” SportFace.

