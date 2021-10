Ciclocross | Lucinda Brand trionfa in Coppa del Mondo a Fayetteville

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)vince la tappa dideldi, secondo appuntamento della stagione dopo la gara di soli tre giorni fa a Waterloo. Grandissima prestazione da parte della Campionessa del, esaltata dalle difficilissime condizioni affrontate oggi, complicate dalla pioggia, dal fango e dal vento. Secondo gradino del podio per un’altra olandese, Denise Betsema. Alle sue spalle la campionessa nazionale americana Clara Honsinger. Solo quarta Marianne Vos, dopo essersi imposta nella prima gara. La gara sul suolo americano presentava un circuito di 3,1 chilometri durissimi con discese molto tecniche, lunghi tratti di salita e una scalata di 34 gradini, una delle più lunghe delladel. Le atlete torneranno a ...

vitasportivait : #ciclocross | #WorldCup #fayetteville ???? Lucinda #Brand ???? ?? vince la seconda prova femminile di coppa del mondo!!… - SpazioCiclismo : Lucinda Brand si prende la seconda prova di #CXWorldCup a #Fayetteville e si prende il comando la classifica genera… -

Ma non è finita qua: assieme a loro la Campionessa del Mondo in carica diBrand, la vincitrice della Liegi Baston - Liegi 2021 Demi Vollering, la pistard Amy Pieters (due titoli ...Ilva prima di Roubaix, spero di partecipare a questa gara la prossima primavera'.Lucinda Brand vince la tappa di Coppa del Mondo di Fayetteville, secondo appuntamento della stagione dopo la gara di soli tre giorni fa a Waterloo. Grandissima prestazione da parte della campionessa d ...CICLOCROSS \| 10/10/2021 \| 21:51 di Danilo Viganò. Marianne Vos torna sul trono della Coppa del Mondo di ciclocross. L'incredibile fuori classe olandese, più volte iridata in que ...