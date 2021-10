Ciclismo, la stagione di Vincenzo Nibali. Tanta sfortuna, poi un finale promettente in vista del ritorno in Astana (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sta per calare il sipario su una stagione non semplice per lo “Squalo dello stretto”, che in questo 2021 ha dovuto fare i conti con gli infortuni ed è stato frenato spesso da una condizione fisica lontana da quella dei bei tempi. Ciononostante il messinese ha saputo chiudere l’annata in crescendo, forse rigenerato dal prossimo ritorno in Astana, ed è tornato ad infuocare i suoi tifosi conquistando con merito la tappa finale e la classifica generale nella corsa di casa, il Giro di Sicilia. Ma procediamo con ordine. Nibali apre la sua stagione partecipando a due brevi corse a tappe nel mese di febbraio, l’Etoile de Bessèges prima e L’UAE Tour poi. In entrambe le occasioni prova a fare il suo, si inserisce in più di una fuga e dimostra anche di avere buone gambe a cronometro, ma senza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sta per calare il sipario su unanon semplice per lo “Squalo dello stretto”, che in questo 2021 ha dovuto fare i conti con gli infortuni ed è stato frenato spesso da una condizione fisica lontana da quella dei bei tempi. Ciononostante il messinese ha saputo chiudere l’annata in crescendo, forse rigenerato dal prossimoin, ed è tornato ad infuocare i suoi tifosi conquistando con merito la tappae la classifica generale nella corsa di casa, il Giro di Sicilia. Ma procediamo con ordine.apre la suapartecipando a due brevi corse a tappe nel mese di febbraio, l’Etoile de Bessèges prima e L’UAE Tour poi. In entrambe le occasioni prova a fare il suo, si inserisce in più di una fuga e dimostra anche di avere buone gambe a cronometro, ma senza ...

