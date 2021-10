Cia Due Mari Taranto: «Consorzio Stornara e Tara fra ritardi e inefficienze» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Taranto. «Quali azioni intende intraprendere il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per ammodernare le infrastrutture irrigue ormai vetuste e risalenti a 50 anni fa?». È questa la principale domanda che CIA Due Mari (Taranto-Brindisi), declinazione territoriale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia, ha posto nuovamente ai dirigenti del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, dopo il silenzio seguito alla lettera che l’organizzazione ha inviato lo scorso 4 ottobre indirizzandola al direttore generale Angelo D’Andria, al direttore del Servizio Agrario Gianni Merlino, al direttore del Servizio Ingegneria Sante Galasso e al responsabile del Servizio Irriguo Antonio Masella; quella missiva, per ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 13 ottobre 2021). «Quali azioni intende intraprendere ildi Bonificaper ammodernare le infrastrutture irrigue ormai vetuste e risalenti a 50 anni fa?». È questa la principale domanda che CIA Due-Brindisi), declinazione territoriale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia, ha posto nuovamente ai dirigenti deldi Bonifica, dopo il silenzio seguito alla lettera che l’organizzazione ha inviato lo scorso 4 ottobre indirizzandola al direttore generale Angelo D’Andria, al direttore del Servizio Agrario Gianni Merlino, al direttore del Servizio Ingegneria Sante Galasso e al responsabile del Servizio Irriguo Antonio Masella; quella missiva, per ...

