Chiara Ferragni mostra la nuova casa in costruzione | Sarà stupefacente

Advertising

OhmySprouse_ : Perchè pensavo fosse Chiara Ferragni ? ?? - jeimochi : la prof di geo urbana che parla di chiara ferragni e delle sue storie ig al city life - indecisa______ : @Ri_Ghetto Pensavo fosse chiara Ferragni ?? - SteMicDM : Anvedi Chiara Ferragni canta pure ?? - lucedisperanza : Ma quanto sarà enorme la casa di Chiara Ferragni e Fede? Sono curiosissima di vederla completata e arredata, proba… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

La storia che si ripete. Storia di poco conto, sia chiaro. Trattasi di una curiosità che ha come protagonista sempre lei, l'onnipresente. Già, perché ancora una volta, l'influencer, incappa nella 'gaffe della pizza'. Tanto che ora ormai si sospetta che non di gaffe si tratti, bensì di una sorta di tormentone, di ...Non è la prima volta che accade e il dettaglio non è passato inosservato nemmeno questa volta:ha pubblicato delle foto su Instagram mentre mangia con gusto una pizza. Foto: Kikapress Music: 'Funday' from Bensound.comL'influencer italiana più conosciuta al mondo infiamma i social. Lo scatto in intimo di Chiara Ferragni fa il pieno di like.Squid Game rilancia la tuta da ginnastica anni 80: i modelli di tendenza per l'autunno 2021 La moda influenza la cultura pop e viceversa: non è una novità che una serie tv lanci un certo stile o un pr ...