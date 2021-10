Chiara Ferragni mostra in anteprima alcuni scatti della sua nuova casa in costruzione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il prossimo anno, presumibilmente, Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai loro figli Leone e Vittoria, andranno a vivere in un’altra casa, che attualmente è in costruzione. A mostrare alcuni scatti oggi è stata proprio l’imprenditrice digitale, che ha pubblicato su Instagram tre foto che mostrano l’avanzare dei lavori. Chiara ha scritto su uno scatto La nostra nuova casa sarà stupefacente A parlare poi gli architetti che si stanno occupando della realizzazione del progetto Abbiamo mantenuto il segreto per un anno. Per la prima volta oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima la futura casa che abbiamo interamente disegnato ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il prossimo anno, presumibilmente,e Fedez, insieme ai loro figli Leone e Vittoria, andranno a vivere in un’altra, che attualmente è in. Areoggi è stata proprio l’imprenditrice digitale, che ha pubblicato su Instagram tre foto cheno l’avanzare dei lavori.ha scritto su uno scatto La nostrasarà stupefacente A parlare poi gli architetti che si stanno occupandorealizzazione del progetto Abbiamo mantenuto il segreto per un anno. Per la prima volta oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere inla futurache abbiamo interamente disegnato ...

Advertising

zazoomblog : Chiara Ferragni mutandina trasparente: si vede proprio tutto (FOTO) - #Chiara #Ferragni #mutandina - itsbeeeel : NI CHIARA FERRAGNI - HOSE0KTEAR : @97SJKEBOY letteralmente l’amore che trasmettono i jikook chiara ferragni e fedez non ce l’hanno . - trendafilizi : Stanno organizzando un evento qui sotto tutto molto bello con teche di vetro, fiori, luci, ecc e il brand è un bran… - HOSE0KTEAR : a me dispiace molto per chiunque non ami i jikook perché quei due sono fidanzati più di chiara ferragni e fedez più… -