Chiara Ferragni e la pizza, qualcosa proprio non torna: ma ci prende per i fondelli? Occhio al dettaglio | Guarda (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La storia che si ripete. Storia di poco conto, sia chiaro. Trattasi di una curiosità che ha come protagonista sempre lei, l'onnipresente Chiara Ferragni. Già, perché ancora una volta, l'influencer, incappa nella "gaffe della pizza". Tanto che ora ormai si sospetta che non di gaffe si tratti, bensì di una sorta di tormentone, di marchio di fabbrica. Ma procediamo con ordine. Chiara Ferragni ha pubblicato sui suoi seguitissimi profili social un'immagine che la ritrae con faccia un poco estatica mentre si gusta una pizza. Ed ecco che lady Fedez si porta una fetta alla bocca. Ma qualcosa non torna. Infatti, la pizza è ancora magicamente intera, nonostante la fetta tra le fauci. Come detto, non è la prima volta che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La storia che si ripete. Storia di poco conto, sia chiaro. Trattasi di una curiosità che ha come protagonista sempre lei, l'onnipresente. Già, perché ancora una volta, l'influencer, incappa nella "gaffe della". Tanto che ora ormai si sospetta che non di gaffe si tratti, bensì di una sorta di tormentone, di marchio di fabbrica. Ma procediamo con ordine.ha pubblicato sui suoi seguitissimi profili social un'immagine che la ritrae con faccia un poco estatica mentre si gusta una. Ed ecco che lady Fedez si porta una fetta alla bocca. Manon. Infatti, laè ancora magicamente intera, nonostante la fetta tra le fauci. Come detto, non è la prima volta che la ...

