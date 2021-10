Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 13 ottobre 2021 su Rai 3

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questa sera – 13– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. “So che stanno soffrendo, ma non posso ridar loro la felicità”: è un passo dell’intervista esclusiva di “Chi?” a Winston Reyes Manuel, l’uomo appena uscito dal carcere dopo aver scontato la pena per l’omicidiocontessa Alberica FiloTorre. Nellain onda oggi su Rai 3 parla anche il padre che aveva rapito il proprio figlio a Padova con un commando di quattro uomini, strappandolo con violenza dalle bracciamadre. E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in ...