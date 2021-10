‘Chi l’ha visto’ intervista l’assassino della contessa Alberica Filo della Torre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manuel Winston Reyes, Chi l'ha visto? “Non posso tornare indietro“. Manuel Winston Reyes ora parla da uomo libero. Il maggiordomo filippino, assassino della contessa Alberica Filo della Torre, ha infatti saldato il proprio conto con la giustizia e nei giorni scorsi è uscito dal carcere di Rebibia, beneficiando di una serie di sconti che gli avevano ridotto la pena. La sua prima intervista dopo la scarcerazione è stata raccolta da Chi l’ha visto?, che la trasmetterà stasera su Rai3. “Lo so benissimo che loro stanno soffrendo, ma non posso tornare indietro, non posso ridargli la felicità per la mancanza della loro madre, non smetterò di pregare per loro“ ha affermato l’uomo, secondo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manuel Winston Reyes, Chi l'ha visto? “Non posso tornare indietro“. Manuel Winston Reyes ora parla da uomo libero. Il maggiordomo filippino, assassino, ha infatti saldato il proprio conto con la giustizia e nei giorni scorsi è uscito dal carcere di Rebibia, beneficiando di una serie di sconti che gli avevano ridotto la pena. La sua primadopo la scarcerazione è stata raccolta da Chivisto?, che la trasmetterà stasera su Rai3. “Lo so benissimo che loro stanno soffrendo, ma non posso tornare indietro, non posso ridargli la felicità per la mancanzaloro madre, non smetterò di pregare per loro“ ha affermato l’uomo, secondo ...

