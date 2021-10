Chi l’ha visto?, anticipazioni 13 ottobre in tv: stasera parla Winston Reyes Manuel (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto?, la trasmissione che si occupa di scomparsi, di inchieste e casi di attualità condotta da anni dalla giornalista Federica Sciarelli. Ma cosa vedremo stasera? Cosa sarà al centro della puntata? anticipazioni Chi l’ha visto? 13 ottobre in tv: stasera parla Winston Reyes Manuel Questa sera, mercoledì 13 ottobre, in esclusiva parlerà ai microfoni di Chi l’ha visto? Winston Reyes Manuel, l’omicida della contessa Filo Della Torre, che sarà per la prima volta in tv. “So che stanno soffrendo, ma non posso ridar loro la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento su Rai 3 con Chi?, la trasmissione che si occupa di scomparsi, di inchieste e casi di attualità condotta da anni dalla giornalista Federica Sciarelli. Ma cosa vedremo? Cosa sarà al centro della puntata?Chi? 13in tv:Questa sera, mercoledì 13, in esclusiva parlerà ai microfoni di Chi, l’omicida della contessa Filo Della Torre, che sarà per la prima volta in tv. “So che stanno soffrendo, ma non posso ridar loro la ...

