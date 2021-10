Chi ha l’asma grave può vaccinarsi per Covid-19 | la parola agli esperti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La mancanza di fiato diventa un nemico che può portare chi soffre di asma, quindi non controllabile con le usuali terapie, anche in pronto soccorso. Ed è ovvio che per questi casi occorrono farmaci specifici, come gli anticorpi monoclonali. Caso per caso lo specialista può indicare questi “proiettili” intelligenti che vanno a colpire un punto chiave lungo il percorso che porta alla malattia. Stando alle statistiche sono circa 200.000 le persone in Italia che si trovano ad affrontare questa situazione. Ma in quest’epoca di pandemia, c’è una domanda che ovviamente rimbalza: chi soffre di asmasi deve vaccinare o no per proteggersi dal virus Sars-CoV-2? La risposta è positiva, come segnale il primo studio italiano condotto su questi pazienti dadella Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica ...