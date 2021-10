"Chi ha da guadagnare dagli scontri in piazza". Carioti e i No Green pass, un pesante sospetto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Caro Carioti, chi come me ha vissuto gli avvenimenti politici e sociali di fine anni Sessanta e di tutti gli anni Settanta, noterà sicuramente una certa, sospetta analogia con quello che accade in questi giorni. Come allora, oggi mi pongo la stessa domanda: cui prodest? A chi giovò allora? Chi trarrà politicamente beneficio oggi, da questo esasperato stato di tensione sociale? Paolo Vacchini In realtà la situazione è diversissima da allora, caro signor Vacchini. Quelli erano gli anni delle ideologie, le divisioni tra rossi e neri erano nette. Si sparava per strada, si incendiavano le case dei nemici politici, si accorreva a firmare appelli contro i «commissari torturatori». Sono passati alla Storia come "anni di piombo", non a caso. Nulla di tutto ciò accade adesso. Ce lo confermano gli scontri visti a Roma e nelle altre città, ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Caro, chi come me ha vissuto gli avvenimenti politici e sociali di fine anni Sessanta e di tutti gli anni Settanta, noterà sicuramente una certa, sospetta analogia con quello che accade in questi giorni. Come allora, oggi mi pongo la stessa domanda: cui prodest? A chi giovò allora? Chi trarrà politicamente beneficio oggi, da questo esasperato stato di tensione sociale? Paolo Vacchini In realtà la situazione è diversissima da allora, caro signor Vacchini. Quelli erano gli anni delle ideologie, le divisioni tra rossi e neri erano nette. Si sparava per strada, si incendiavano le case dei nemici politici, si accorreva a firmare appelli contro i «commissari torturatori». Sonoati alla Storia come "anni di piombo", non a caso. Nulla di tutto ciò accade adesso. Ce lo confermano glivisti a Roma e nelle altre città, ai ...

