Chi era la contessa Alberica Filo della Torre, uccisa 30 anni fa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 10 luglio 1991: a Roma viene trovata morta Alberica Filo della Torre. Dopo vent’anni le indagini si risolvono grazie al marito della contessa. Delitto dell’Olgiata e che è stato per anni uno dei più misteriosi di cronaca nera italiani. La vicenda inizia in una villa a Nord di Roma nell’estate del 1991 dove erano in corso i preparativi per i festeggiamenti dell’anniversario di matrimonio tra la contessa Alberica Filo della Torre e suo marito Pietro Mattei. La cerimonia però non si è mai celebrata perchè la donna è stata trovata morta da una domestica in una camera con un lenzuolo sporco di sangue avvolto attorno alla testa. Dopo una ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 10 luglio 1991: a Roma viene trovata morta. Dopo vent’le indagini si risolvono grazie al marito. Delitto dell’Olgiata e che è stato peruno dei più misteriosi di cronaca nera italiani. La vicenda inizia in una villa a Nord di Roma nell’estate del 1991 dove erano in corso i preparativi per i festeggiamenti dell’versario di matrimonio tra lae suo marito Pietro Mattei. La cerimonia però non si è mai celebrata perchè la donna è stata trovata morta da una domestica in una camera con un lenzuolo sporco di sangue avvolto attorno alla testa. Dopo una ...

Advertising

FBiasin : La prima volta che ho visto #Titanic, non l’ho visto: era il ‘98 e c’era una coda infinita al cinema. La seconda vo… - rulajebreal : Meloni oggi parlava dal congresso di Vox a Madrid, partito neo-franchista, lei era ospite d'onore. L'assalto fascis… - fattoquotidiano : CHI SONO I FERMATI PER LA GUERRIGLIA A ROMA Roberto Fiore, Luigi Aronica, Giuliano Castellino, il leader di IoApro… - hugmelanaa : RT @ria_aste: 'Giucas tu dov'eri?' 'Io stavo giocando a biliardo con Davide' 'Ma Davide era con noi' 'E allora con chi ero io?' #gfvip htt… - ApacheRossonero : La gente che scrive ad un medico per sapere di un calciatore,io capisco che ormai la società è allo sfacelo assolut… -