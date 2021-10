Chi: “È finita tra Allegri e Ambra Angiolini, il tecnico è sparito. Lei non era alle nozze di sua figlia” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il settimanale “Chi”, ripreso da Repubblica e da Dagospia, scrive che è finita la relazione tra Massimiliano allegri e Ambra Angiolini, sarebbe stato lui a mettere la parola fine al rapporto. Alla base ci sarebbe un tradimento di lui, Ambra – sempre secondo il settimanale – avrebbe provato in ogni modo a ricucire ma invano. Lei non c’era al matrimonio di Valentina la figlia di allegri. Il tecnico della Juventus ha preso casa a Torino mentre lei è rimasta a Milano. Il giornale scrive che lui sarebbe sparito senza dare particolari spiegazioni. “Chi” scrive che “È stato un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il settimanale “Chi”, ripreso da Repubblica e da Dagospia, scrive che èla relazione tra Massimiliano, sarebbe stato lui a mettere la parola fine al rapporto. Alla base ci sarebbe un tradimento di lui,– sempre secondo il settimanale – avrebbe provato in ogni modo a ricucire ma invano. Lei non c’era al matrimonio di Valentina ladi. Ildella Juventus ha preso casa a Torino mentre lei è rimasta a Milano. Il giornale scrive che lui sarebbesenza dare particolari spiegazioni. “Chi” scrive che “È stato un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che ...

Advertising

borghi_claudio : Repubblica titola 'Il crollo dei sovranisti'. A occhio direi che sparisce chi non fa più il sovranista (M5S) e sof… - fattoquotidiano : Chi ha vinto le recenti elezioni amministrative? Io. Perché appartengo da sempre a quel movimento degli astensionis… - napolista : Chi: “È finita tra Allegri e Ambra Angiolini, il tecnico è sparito. Lei non era alle nozze di sua figlia” Il setti… - Joshuat81225249 : @GianricoCarof Accadrà che chi ha i soldi sarà libero di scegliere perché potrà pagarsi i tamponi, chi è povero no.… - bianconerodoc10 : Chi Storia d'amore finita tra #Allegri e Ambra Angiolini: l'attrice ha provato a salvare il rapporto in ogni modo, ma Max è sparito -