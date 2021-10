Che cosa sarà il tennis dopo Federer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La domanda inizia a farsi strada, e non potrebbe essere altrimenti: che cosa sarà il tennis dopo Roger Federer? Una questione dolorosa per gli appassionati, insopportabile per i tifosi di Sua Maestà, eppure estremamente attuale. Perché Federer si sta avviando verso la fine di una carriera meravigliosa, un percorso che lo ha portato a diventare uno dei più grandi tennisti e sportivi di sempre. Fuori dalla Top 10 Per lo svizzero questa settimana sarà anche l'ultima nel club dei Top 10, visto che da lunedì prossimo scalerà oltre la soglia simbolica dei migliori 10 al mondo. Lo avrebbe fatto già da tempo, ma la pandemia ha congelato le graduatorie, che altrimenti lo vedrebbero addirittura al 71° posto. Colpa dei tanti infortuni che lo hanno tormentato ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La domanda inizia a farsi strada, e non potrebbe essere altrimenti: cheilRoger? Una questione dolorosa per gli appassionati, insopportabile per i tifosi di Sua Maestà, eppure estremamente attuale. Perchési sta avviando verso la fine di una carriera meravigliosa, un percorso che lo ha portato a diventare uno dei più granditi e sportivi di sempre. Fuori dalla Top 10 Per lo svizzero questa settimanaanche l'ultima nel club dei Top 10, visto che da lunedì prossimo scalerà oltre la soglia simbolica dei migliori 10 al mondo. Lo avrebbe fatto già da tempo, ma la pandemia ha congelato le graduatorie, che altrimenti lo vedrebbero addirittura al 71° posto. Colpa dei tanti infortuni che lo hanno tormentato ...

Advertising

ladyonorato : La quantità di BALLE che stasera #Sileri ha raccontato a #DiMartedì è davvero impressionante. Una cosa vera dalla bocca non gli è uscita - ladyonorato : E intanto dal Regno Unito continuano a dirci che siamo governati con metodi fascisti. Noi lo sappiamo già, ma che l… - EnricoLetta : I cittadini di Trieste che pensano del fatto che il loro attuale sindaco #DiPiazza tre anni fa intervenne al Congre… - diavolesquee : Nel Milan c’è qualcuno che porta sfiga.. non e’ umanamente concepibile una cosa così dai… Ogni anno fuori metà squadra - effecibi : @MatteoF1989 @mia76587271 @Adnkronos Ma cosa c'entra?! Per fare mille lavori non servono patentini e cmq nessuno ti… -