“Che cosa è successo alla tua faccia?”. Victoria Beckham stavolta esagera: viso trasformato dopo l’ultimo ritocchino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Victoria Beckham sotto i riflettori. Ospite di Good Morning America ieri ha attirato l’attenzione di tanti fan. La star delle Spice Girls non sembra più quella di qualche tempo fa, quando già la chirurgia sembrava prendere il sopravvento. Ora pare che la situazione a Victoria sia decisamente sfuggita di mano. Più che il vestito e la forma perfetta infatti, ad attirare l’attenzione è stato il suo volto. Uno ha scritto su Twitter: “omg cosa succede alla sua bocca troppi botox”. Un altro ha chiesto: “Che diavolo sta succedendo alle sue labbra! #VictoriaBeckham”. Rispondendo alla nuova linea di Victoria Beckham sui prodotti di bellezza, un altro ha detto: “Bellezza????? Colpire il muro pieno di Botox”. Nel corso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)sotto i riflettori. Ospite di Good Morning America ieri ha attirato l’attenzione di tanti fan. La star delle Spice Girls non sembra più quella di qualche tempo fa, quando già la chirurgia sembrava prendere il sopravvento. Ora pare che la situazione asia decisamente sfuggita di mano. Più che il vestito e la forma perfetta infatti, ad attirare l’attenzione è stato il suo volto. Uno ha scritto su Twitter: “omgsuccedesua bocca troppi botox”. Un altro ha chiesto: “Che diavolo sta succedendo alle sue labbra! #”. Rispondendonuova linea disui prodotti di bellezza, un altro ha detto: “Bellezza????? Colpire il muro pieno di Botox”. Nel corso ...

Advertising

borghi_claudio : Ho la sensazione che questa cosa dei portuali a sinistra un po' di fastidio lo dia... - ladyonorato : La quantità di BALLE che stasera #Sileri ha raccontato a #DiMartedì è davvero impressionante. Una cosa vera dalla bocca non gli è uscita - elio_vito : Ho sentito, dai miei, l’argomento pretestuoso che la manifestazione di sabato della #Cgil, possa essere una manifes… - AsGio17 : @J_Devil_ no problem, per qualsiasi cosa scrivimi pure e cerco di spiegarglielo il più chiaro possibile. spero che… - _mkookie7 : Quello che io penso è che qualsiasi cosa si dice uno si deve aspettare qualsiasi cosa perchè non la pensiamo tutti… -