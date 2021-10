“Che coppia”. Massimo Giletti e la famosa attrice, dopo le foto il gossip è sulla bocca di tutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono stati sorpresi dai paparazzi del settimanale Chi durante una notte trascorsa nel centro di Roma fatta di “confidenze e sorrisi”. La “strana coppia”, questa la frase scelta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha trascorso una piacevole serata a Fontana di Trevi, nel centro della Capitale. Così sono stati pizzicati Massimo Giletti e l’attrice italiana Claudia Gerini. I due sono sempre rimasti sotto l’occhio attento della scorta del giornalista di La7 e hanno trascorso una serata di relax e risate tra le vie della Capitale. Chiacchiere, selfie e anche il tradizionale lancio della monetina a Fontana di Trevi ha caratterizzato una serata terminata quando hanno lasciato la piazza per andare via insieme. Entrambi sono single. Claudia Gerini, ha chiuso da qualche mese la relazione con l’imprenditore Simon ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono stati sorpresi dai paparazzi del settimanale Chi durante una notte trascorsa nel centro di Roma fatta di “confidenze e sorrisi”. La “strana”, questa la frase scelta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha trascorso una piacevole serata a Fontana di Trevi, nel centro della Capitale. Così sono stati pizzicatie l’italiana Claudia Gerini. I due sono sempre rimasti sotto l’occhio attento della scorta del giornalista di La7 e hanno trascorso una serata di relax e risate tra le vie della Capitale. Chiacchiere, selfie e anche il tradizionale lancio della monetina a Fontana di Trevi ha caratterizzato una serata terminata quando hanno lasciato la piazza per andare via insieme. Entrambi sono single. Claudia Gerini, ha chiuso da qualche mese la relazione con l’imprenditore Simon ...

Advertising

claudia18481 : @KovalevskyMasha Hai ragione sapevo di aver sbagliato ma non si può correggere il tweet. Cmq a parte la battuta è u… - heroesandcons : Quanto era bello l’episodio del matrimonio di Outlander la delicatezza la sensualità la passione che traspaiono da… - OsservatorioLor : @OzserEdser Leonardo e Kate sarebbero una grande coppia. Ma è molto bella anche la loro amicizia, che dura ormai da anni. - _TimidaGalassia : RT @cremadiarachidi: Ieri sera ci siamo addormentati piangendo perché ci siamo resi conto che ci vogliamo un gran bene ma come coppia siamo… - MicheleAnnibale : RT @the_highsparrow: '[Conte e Gualtieri] sono stati una coppia che ha dato tanto a ????; hanno portato loro il PNRR in Italia, lo hanno nego… -

Ultime Notizie dalla rete : Che coppia Wilma Goich ed Edoardo Vianello perché si sono lasciati?/ 'Fidanzato con un'altra' Nel 1971 la coppia ha creato il duo " I Vianella ", che riscosse un grande successo. Nel 1978 Wilma Goich ed Edoardo Vianello si sono separati e tra noi dopo, nel 1981, si concluse anche l'esperienza ...

Giletti e Claudia Gerini, dolce compagnia a Roma: le foto romantiche I turisti presenti e i cittadini romani che transitavano da quelle parti in quel momento non hanno potuto far altro che notare la 'strana coppia'. E infatti, da parte del giornalista e dell'...

Milan, Giroud: "Lotteremo per vincere lo scudetto. Che coppia con Ibra" Tuttosport M5S, Brescia: «Raggi ora ha un ruolo di garanzia. Non credo che voglia creare spaccature» A proposito di Beppe Grillo: che ruolo deve avere nel M5S? Nel frattempo dobbiamo costruire le condizioni per essere noi la guida di questo campo in vista delle Politiche». Il tampone gratis deve esse ...

"Allegri è sparito": è finita tra Max e Ambra Angiolini Ma dopo una lunga crisi, sembra che l'allenatore sia sparito ', riporta la rivista come se la fonte fosse vicina alla coppia Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Ambra e Massimiliano Alleg ...

Nel 1971 laha creato il duo " I Vianella ",riscosse un grande successo. Nel 1978 Wilma Goich ed Edoardo Vianello si sono separati e tra noi dopo, nel 1981, si concluse anche l'esperienza ...I turisti presenti e i cittadini romanitransitavano da quelle parti in quel momento non hanno potuto far altronotare la 'strana'. E infatti, da parte del giornalista e dell'...A proposito di Beppe Grillo: che ruolo deve avere nel M5S? Nel frattempo dobbiamo costruire le condizioni per essere noi la guida di questo campo in vista delle Politiche». Il tampone gratis deve esse ...Ma dopo una lunga crisi, sembra che l'allenatore sia sparito ', riporta la rivista come se la fonte fosse vicina alla coppia Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Ambra e Massimiliano Alleg ...