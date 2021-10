Champions League, Juve-Chelsea all'Allianz su Dazn (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 5 ottobre è entrato nella storia del calcio femminile: la Women’s Champions League è tornata sul campo da gioco. Tutte le 61 partite previste della competizione sono disponibili in diretta mondiale su Dazn e gratuitamente sul nuovo canale YouTube della piattaforma di streaming, interamente dedicato alla UEFA Women’s Champions League. Dopo la prima giornata, che ha visto Juventus, Paris Saint-Germain e Real Madrid esordire con una vittoria, il 13 ottobre alle ore 21, le ragazze del mister Montemurro affronteranno la loro prima partita in casa contro il Chelsea all’Allianz Stadium di Torino. La partita ha in serbo per i tifosi una serata di grande spettacolo, in campo e sugli spalti. Per questo speciale ritorno della UEFA Women’s ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 5 ottobre è entrato nella storia del calcio femminile: la Women’sè tornata sul campo da gioco. Tutte le 61 partite previste della competizione sono disponibili in diretta mondiale sue gratuitamente sul nuovo canale YouTube della piattaforma di streaming, interamente dedicato alla UEFA Women’s. Dopo la prima giornata, che ha vistontus, Paris Saint-Germain e Real Madrid esordire con una vittoria, il 13 ottobre alle ore 21, le ragazze del mister Montemurro affronteranno la loro prima partita in casa contro ilall’Stadium di Torino. La partita ha in serbo per i tifosi una serata di grande spettacolo, in campo e sugli spalti. Per questo speciale ritorno della UEFA Women’s ...

