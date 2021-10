Champions League femminile 2021/2022, Juventus ko: il Chelsea passa 2-1 allo Stadium (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Juventus lotta ma viene sconfitta dal Chelsea all’Allianz Stadium nella seconda giornata della Champions League 2021/2022 di calcio femminile. Davanti ad un folto pubblico le bianconere sono state battute per 2-1 dalle londinesi, che così si portano in testa al girone A insieme al Wolfsburg che nell’altra partita ha travolto per 5-0 le svizzere del Servette. La Juventus, forte della vittoria all’esordio proprio sulle elvetiche, rimane comunque in piena corsa per il passaggio del turno anche se la situazione si complica. Le ragazze di coach Montemurro comunque escono tra gli applausi. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La prima occasione del match è della Juventus con un colpo di testa di Bonansea, ma alla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lalotta ma viene sconfitta dalall’Allianznella seconda giornata delladi calcio. Davanti ad un folto pubblico le bianconere sono state battute per 2-1 dalle londinesi, che così si portano in testa al girone A insieme al Wolfsburg che nell’altra partita ha travolto per 5-0 le svizzere del Servette. La, forte della vittoria all’esordio proprio sulle elvetiche, rimane comunque in piena corsa per ilggio del turno anche se la situazione si complica. Le ragazze di coach Montemurro comunque escono tra gli applausi. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La prima occasione del match è dellacon un colpo di testa di Bonansea, ma alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League DIRETTA/ Juventus Chelsea Donne (risultato 1 - 1) streaming: occasioni a raffica Al 17 Berger salva in uscita su Hurtig, poi al 20 è Cernoia a mancare di nuovo il bersaglio: crescono le bianconere e il match di Champions League femminile resta equilibrato. (agg. di Fabio Belli) ...

UEFA Champions League: cosa guardare alla terza giornata UEFA.com Juve-Chelsea: applausi dello Stadium per Women nonostante la sconfitta Juve-Chelsea: tanti applausi da parte dei quasi 17mila spettatori presenti allo Stadium per le Women nonostante la sconfitta La Juventus Le bianconere di Montemurro, ...

Juventus-Chelsea Women 1-2: Bonansea non basta, Harder punisce le bianconere Grande prestazione delle ragazze guidate da Montemurro, sempre più a loro agio anche in Europa. La decide Harder al 69'.

