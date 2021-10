Cgil, Meloni inchioda Lamorgese: «Lo avete consentito. È tornata la strategia della tensione» (video) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Poche, puntuali domande che avrebbero consentito di dipanare i dubbi e, soprattutto, le ombre sui fatti di sabato a Roma. Sono quelle che Giorgia Meloni ha rivolto al ministro Luciana Lamorgese nel corso del Question Time di oggi alla Camera. La risposta della titolare del Viminale, però, ha sottolineato la leader di FdI, è stata «non solo insufficiente, ma offensiva». «Lei ci è venuta a raccontare che quello che è accaduto è stato volutamente permesso, per calcolo». «Siamo tornati – ha quindi constatato Meloni – alla strategia della tensione». Le domande di Meloni a Lamorgese «Lei sapeva che c’erano anche delinquenti interdetti alla partecipazione a manifestazioni perché pericolosi per l’ordine pubblico? Era stata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Poche, puntuali domande che avrebberodi dipanare i dubbi e, soprattutto, le ombre sui fatti di sabato a Roma. Sono quelle che Giorgiaha rivolto al ministro Luciananel corso del Question Time di oggi alla Camera. La rispostatitolare del Viminale, però, ha sottolineato la leader di FdI, è stata «non solo insufficiente, ma offensiva». «Lei ci è venuta a raccontare che quello che è accaduto è stato volutamente permesso, per calcolo». «Siamo tornati – ha quindi constatato– alla». Le domande di«Lei sapeva che c’erano anche delinquenti interdetti alla partecipazione a manifestazioni perché pericolosi per l’ordine pubblico? Era stata ...

