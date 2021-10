Cgil, la "fuga" della Lamorgese: "Perché nasconde la verità?" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi in Aula il ministro dell'Interno risponde sull'assalto alla Cgil. Ma è solo il question time. Ira di Fdi che aveva chiesto l'informativa: "È una vergogna" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi in Aula il ministro dell'Interno risponde sull'assalto alla. Ma è solo il question time. Ira di Fdi che aveva chiesto l'informativa: "È una vergogna"

Ultime Notizie dalla rete : Cgil fuga La "fuga" della Lamorgese : "Perché nasconde la verità ?" Se non è una fuga, poco ci manca. O forse solo un modo per spostare dopo i ballottaggi di domenica un dibattito ... Perché mentre s'infervora lo scontro sull'assalto di Fn alla Cgil, con il centrodestra ...

Salario minimo: cos'è, le proposte, come funziona nel resto d'Europa Lo scorso 24 settembre, durante un' iniziativa organizzata dalla Cgil a Bologna, il segretario ... secondo il quale con l'introduzione del salario minimo c'è il rischio della fuga delle aziende dalla ...

Cgil, la "fuga" della Lamorgese: "Perché nasconde la verità?" il Giornale La "fuga" della Lamorgese: "Perché nasconde la verità?" Oggi in Aula il ministro dell'Interno risponde sull'assalto alla Cgil. Ma è solo il question time. Ira di Fdi che aveva chiesto l'informativa: "È una vergogna" ...

Il sabato romano di Forza Nuova e l’antifascismo a orologeria Il centrodestra avrebbe potuto farcela a vincere il ballottaggio a Roma con Enrico Michetti. Adesso è altamente improbabile che accada. Gli scontri dello scorso sabato nella capitale avranno come effe ...

