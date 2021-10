Cervo sopravvive per due anni con uno pneumatico incastrato intorno al collo | ora | il lieto fine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ha vissuto per duecon unoal. Impossibile dire quanto il povero, che vive nei dintorni di Denver, abbia sofferto o se sia rimasto prigioniero addirittura prima del 2009, quando è stato avvistato per la prima volta., sabato 9 ottobre Dawson Swanson e Scott Murdoch del Colorado Parks and Wildlife sono riusciti a liberare l’animale dopo averci provato ben 4 volte. Swanson ha raccontato di aver risposto alla segnalazione di un cittadino che vive a sud della Pine Junction e di essere così riusciti a trovarlo. Gli agenti hanno dovuto tagliare i palchi a cinque punte: il motivo? Non avrebbero potuto tagliare l’acciaio dello. La cosa più importante era certamente liberare ilda ...