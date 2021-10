Cecilia Rodriguez lo ha confessato: “Ignazio Moser si sente minacciato da me” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cecilia Rodriguez scherza su Ignazio Moser: “Ecco perché si sente minacciato da me” Il pubblico ha sempre visto la coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser come solida, capace di perdonarsi e superare le difficoltà attraverso il dialogo e il buonsenso, e quando all’Isola dei Famosi Ignazio si è rifiutato di fare la proposta di matrimonio a Cecilia, ha dimostrato che in televisione è ancora possibile avere del pudore. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv Cecilia Rodriguez, nel ribadire che non accetterebbe mai e poi mai un tradimento, ha scherzato sul suo compagno Ignazio Moser: “Si ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021)scherza su: “Ecco perché sida me” Il pubblico ha sempre visto la coppia composta dacome solida, capace di perdonarsi e superare le difficoltà attraverso il dialogo e il buonsenso, e quando all’Isola dei Famosisi è rifiutato di fare la proposta di matrimonio a, ha dimostrato che in televisione è ancora possibile avere del pudore. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, nel ribadire che non accetterebbe mai e poi mai un tradimento, ha scherzato sul suo compagno: “Si ...

Advertising

VanityFairIt : La versione italiana del reality show ripartirà alle 22 di mercoledì 13 ottobre, su Sky e in streaming su NowTv. Al… - zazoomblog : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano con Ex on the beach e parlano dei loro ex - #Ignazio #Moser #Cecilia… - Novella_2000 : Cecilia Rodriguez rivela in che rapporti è rimasta con i suoi ex - IsaeChia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano al timone di #ExontheBeach 3 (e confessano che rapporti hanno coi loro ex… - bluemoonblue00 : RT @__Fabiana___: Soleil fu accusata anche da Cecilia Rodriguez di organizzare teatrini col copione... È una fintona di prima categoria! E… -