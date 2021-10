Cattolica rimborsa prestito subordinato da 80 milioni a Intesa Sanpaolo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – A seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’IVASS,Assicurazioni ha proceduto al rimborso a(subentrata a UBI Banca) del finanziamentodi importo pari ad 80di euro concesso a suo tempo da UBI Banca. Lo fa sapere la stessa società con una nota aggiungendo che, come previsto contrattualmente, a fronte del rimborso del finanziamento,ha contestualmente corrisposto a, tramite compensazione dei due importi, il residuo pari ad 80di euro del corrispettivo per la cessione della partecipazione detenuta in Lombarda Vita.