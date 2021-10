Catasto, l’allarme sulla prima casa: “Tornerà l’Imu” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pubblichiamo un documento sulla riforma del Catasto realizzato da Lettera 150, un’associazione tra 150 professori universitari. Ecco quali sono i rischi che corrono i proprietari di casa. — 1. Il 94% dei proprietari di immobili ha un reddito compreso tra 0–55 mila euro. Circa il 23% ha un reddito non superiore a 10.000 euro; quasi il 45% ha un reddito compreso tra 10–26 mila; il 26% si colloca nella fascia 26–55 mila. Solo il 6% dei contribuenti proprietari immobiliari ha un reddito superiore a 55 mila euro. 2. Qualsiasi intervento sul Catasto affidato al Governo richiede innanzitutto criteri direttivi precisi e trasparenti. Diversamente il rischio è di creare un sistema privo di bilanciamento dei poteri, nel quale l’Agenzia delle Entrate è, a un tempo, legislatore, giudice e gabelliere. Occorre poi sempre un confronto ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pubblichiamo un documentoriforma delrealizzato da Lettera 150, un’associazione tra 150 professori universitari. Ecco quali sono i rischi che corrono i proprietari di. — 1. Il 94% dei proprietari di immobili ha un reddito compreso tra 0–55 mila euro. Circa il 23% ha un reddito non superiore a 10.000 euro; quasi il 45% ha un reddito compreso tra 10–26 mila; il 26% si colloca nella fascia 26–55 mila. Solo il 6% dei contribuenti proprietari immobiliari ha un reddito superiore a 55 mila euro. 2. Qualsiasi intervento sulaffidato al Governo richiede innanzitutto criteri direttivi precisi e trasparenti. Diversamente il rischio è di creare un sistema privo di bilanciamento dei poteri, nel quale l’Agenzia delle Entrate è, a un tempo, legislatore, giudice e gabelliere. Occorre poi sempre un confronto ...

