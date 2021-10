Castrovilli | la fidanzata si sfoga | ' Vergogna'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) FIRENZE - È previsto per domani o comunque entro il fine settimana l'ultimo controllo di Gaetanodopo il violento trauma addominale rimediato il 18 settembre durante la trasferta a Marassi ...

" Speriamo gli diano il via libera - ha auspicato attraverso Instagram ladel giocatore viola, l'ex miss Italia Rachele Risaliti - anche se le emorragie interne sono lunghe" .......di un altro calciatore della nazionale, Gaetano. Le due wags, nel rispetto della restrizioni anti - Covid, hanno seguito da casa la fase finale del torneo, scambiandosi ...Il centrocampista della Fiorentina è fermo per infortunio ormai da un mese. Fermo da Genoa-Fiorentina dopo un brutto colpo subito scontrandosi contro il palo, Gaetano Castrovilli sta lavorando per tor ...Infortunio Castrovilli - Ancora grandi dubbi sulle condizioni del fantasista della Fiorentina. La fidanzata Rachele Risaliti lo difende su Instagram ...