Castellino (FN) agli agenti: 'Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 'Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi'. Così Giuliano Castellino , leader di , si è rivolto ad alcuni agenti di polizia dopo che i manifestanti, sabato scorso a Roma, erano riusciti a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 'dao lonoi'. Così Giuliano, leader di , si è rivolto ad alcunidi polizia dopo che i manifestanti, sabato scorso a Roma, erano riusciti a ...

Advertising

999nuvola : @jacopo_iacoboni era un sabato affollato di normali cittadini a spasso e di turisti - una reazione violenta dei sod… - Biagiothai : RT @andreasso1951: Ciò che mi lascia perplesso è:” cosa ci faceva in giro uno come Castellino, che doveva essere agli arresti domiciliari,… - VCopppla : RT @andreasso1951: Ciò che mi lascia perplesso è:” cosa ci faceva in giro uno come Castellino, che doveva essere agli arresti domiciliari,… - Gemma04510476 : RT @andreasso1951: Ciò che mi lascia perplesso è:” cosa ci faceva in giro uno come Castellino, che doveva essere agli arresti domiciliari,… - andreasso1951 : Ciò che mi lascia perplesso è:” cosa ci faceva in giro uno come Castellino, che doveva essere agli arresti domicili… -