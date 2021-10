Castel Romano Run, la nuova 10Km competitiva della Capitale (Di mercoled√¨ 13 ottobre 2021) Prima edizione della manifestazione podistica promossa dal Designer Outlet McArthurGlen: tra gli iscritti Roberto di Sante e Sebastiano Gavasso. Per le famiglie c‚Äô√® la 4km Castel Romano Fun Run.¬† Roma, 13 ottobre 2021¬†‚Äď I runner romani e laziali sono tutti convocati:¬†domenica 24 ottobre si pu√≤ sfidare il proprio personal best con la prima edizione della¬†Castel Romano Run,¬†gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di societ√†. Un inedito percorso caratterizzato da strade ampie e sicure, sulla distanza dei¬†10Km, omologato FIDAL. La gara, fortemente voluta da Castel Romano Designer Outlet per promuovere lo sport all‚Äôaria aperta e le attivit√† a favore dello sviluppo del territorio, √® stata organizzata in ... Leggi su romadailynews (Di mercoled√¨ 13 ottobre 2021) Prima edizionemanifestazione podistica promossa dal Designer Outlet McArthurGlen: tra gli iscritti Roberto di Sante e Sebastiano Gavasso. Per le famiglie c‚Äô√® la 4kmFun Run.¬† Roma, 13 ottobre 2021¬†‚Äď I runner romani e laziali sono tutti convocati:¬†domenica 24 ottobre si pu√≤ sfidare il proprio personal best con la prima edizione¬†Run,¬†gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di societ√†. Un inedito percorso caratterizzato da strade ampie e sicure, sulla distanza dei¬†, omologato FIDAL. La gara, fortemente voluta daDesigner Outlet per promuovere lo sport all‚Äôaria aperta e le attivit√† a favore dello sviluppo del territorio, √® stata organizzata in ...

