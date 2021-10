Castagnaccio | il tradizionale dolce autunnale pronto in pochi minuti e con 3 ingredienti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilunmolto amato, ed atteso, che troviamo nelle panetterie solo nel periodo delle castagne; è infatti una particolare torta di farina di castagne, originaria della Toscana e delle zone appenniniche, riconosciuto tra i prodotti agroalimentari tradizionali di alcune regioni; localmente prende nomi diversi, così come cambiano lievemente le ricette. LEGGI ANCHE—> Polpette di mortadella e castagne: la ricetta invernale, originale e buonissima che farà impazzire tutti Ilè unpovero, ricordiamo che nelle economie di montagna la farina di castagne aveva un’importanza fondamentale come fonte di sussistenza alimentare; si prepara cuocendo al forno un impasto di farina di castagne, acqua, olio d’oliva, pinoli e uvetta; alcune varianti locali al posto ...

