Caso Regeni, il processo al via domani senza gli imputati: la presidenza del Consiglio si costituirà parte civile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo quasi sei anni, al via il processo per la morte di Giulio Regeni. Comincia domani, 14 ottobre, alla Corte di assise di Roma il processo nei confronti dei quattro militari, ufficiali della sicurezza egiziana accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel 2016. La prima novità è che la presidenza del Consiglio dei ministri si costituirà parte civile, con la famiglia del ricercatore. La notizia non risulta ancora ufficializzata, spiega Repubblica, per rispetto della volontà dei genitori e della loro storica avvocata, Alessandra Ballerini, che hanno sempre chiesto alle associazioni di non costituirsi parte civile per non allungare i tempi del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo quasi sei anni, al via ilper la morte di Giulio. Comincia, 14 ottobre, alla Corte di assise di Roma ilnei confronti dei quattro militari, ufficiali della sicurezza egiziana accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel 2016. La prima novità è che ladeldei ministri si, con la famiglia del ricercatore. La notizia non risulta ancora ufficializzata, spiega Repubblica, per rispetto della volontà dei genitori e della loro storica avvocata, Alessandra Ballerini, che hanno sempre chiesto alle associazioni di non costituirsiper non allungare i tempi del ...

