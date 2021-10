Caso Marò, chiuso definitivamente il contenzioso tra Italia e India (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Marò, chiuso definitivamente dal Tribunale arbitrale dell’Aja il contenzioso tra Italia e India. Ora si attende l’esito di quello Italiano Il Tribunale arbitrale dell’Aja ha chiuso definitivamente il contenzioso tra Italia e India per il Caso dei due Marò Italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I due fucilieri della Marina Italiana erano accusati di aver ucciso nel 2012, al largo della costa del Kerala, nell’India sud occidentale, due pescatori imbarcati su un peschereccio Indiano. Caso #Marò, chiuso il procedimento ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)dal Tribunale arbitrale dell’Aja iltra. Ora si attende l’esito di quellono Il Tribunale arbitrale dell’Aja hailtraper ildei dueni, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I due fucilieri della Marinana erano accusati di aver ucciso nel 2012, al largo della costa del Kerala, nell’sud occidentale, due pescatori imbarcati su un pescherecciono.il procedimento ...

