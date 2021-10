Caso ammutinamento, domani riunione per un altro giocatore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, ripercorre il Caso ammutinamento, analizzando una riunione prevista per domani, in uno studio legale, riguardante Allan. L'ex Napoli, ora tra le file dell'Everton, domani verrà giudicato dal collegio arbitrale, per capire o meno se dovrà pagare, come multa, il 50% di una mensilità del suo stipendio. Napoli-Allan-De Laurentiis Allan porterà Maksimovic ed Hysaj come testimoni, mentre per il Napoli i testimoni saranno il ds Giuntoli e il dirigente Pompilio. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, ripercorre il, analizzando unaprevista per, in uno studio legale, riguardante Allan. L'ex Napoli, ora tra le file dell'Everton,verrà giudicato dal collegio arbitrale, per capire o meno se dovrà pagare, come multa, il 50% di una mensilità del suo stipendio. Napoli-Allan-De Laurentiis Allan porterà Maksimovic ed Hysaj come testimoni, mentre per il Napoli i testimoni saranno il ds Giuntoli e il dirigente Pompilio.

Advertising

gilnar76 : Caso ammutinamento, domani riunione per un altro giocatore #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Caso ammutinamento, domani riunione per un altro giocatore - cn1926it : Caso ammutinamento, due azzurri già sicuri di ‘passarla liscia’. Il retroscena - ContropiedeA : Il caso ammutinamento continua: De Laurentiis non dimentica - infoitsport : Caso ammutinamento, chiara la strategia del Napoli: altri quattro azzurri a rischio -