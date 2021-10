CasaPound sta con Forza Nuova: “No allo scioglimento, non torniamo alla Santa Inquisizione” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Stiamo assistendo a una deriva autoritaria e a un imbarbarimento della politica in Italia come mai prima d’ora. E l’ipotesi di sciogliere Forza Nuova con un decreto del governo, senza che ci sia stata prima una sentenza, lo rivela inequivocabilmente. Così come lo dimostrano le inchieste a orologeria e il tentativo di mettere sotto ricatto partiti come Fratelli d’Italia e Lega: ‘dichiaratevi antifascisti o siete fuori dall’arco costituzionale’. Ma veramente vogliamo tornare ai tempi della Santa Inquisizione? Davvero serve questo alla nostra Nazione?”. CasaPound pubblica una nota su Facebook con cui si schiera al fianco di Forza Nuova, il movimento di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. “Dal movimento di Roberto Fiore ci distinguono tante cose, da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Stiamo assistendo a una deriva autoritaria e a un imbarbarimento della politica in Italia come mai prima d’ora. E l’ipotesi di scioglierecon un decreto del governo, senza che ci sia stata prima una sentenza, lo rivela inequivocabilmente. Così come lo dimostrano le inchieste a orologeria e il tentativo di mettere sotto ricatto partiti come Fratelli d’Italia e Lega: ‘dichiaratevi antifascisti o siete fuori dall’arco costituzionale’. Ma veramente vogliamo tornare ai tempi della? Davvero serve questonostra Nazione?”.pubblica una nota su Facebook con cui si schiera al fianco di, il movimento di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. “Dal movimento di Roberto Fiore ci distinguono tante cose, da ...

