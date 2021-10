Cartelle esattoriali | verso un nuovo rateizzo | i dettagli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Governo è pronto a varare il decreto Fisco che comprenderà, tra i vari interventi, una nuova rateizzazione delleIl Governo si prepara a varare il Dl Fisco, un decreto che è collegato alla legge di bilancio e che anticipa alcuni provvedimenti fissati e programmati per il triennio. Nel decreto, in particolare, si punta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Alitalia, Ilva, la riforma delle pensioni, la revisione del catasto, 120 milioni didi Equitalia in partenza, un terzo dei comuni italiani con il bilancio al dissesto', ha ...Ma se non siamo riusciti a fermare un disadattato con il Daspo, allora io sono preoccupato: Ilva, Alitalia, la revisione del catasto, le...", ha affermato nel corso della ...Roma, 13 ott. (askanews) - 'Io sono preoccupato, onestamente preoccupato e ho chiesto un incontro al presidente Draghi, perchè avanti così ..."Io sono preoccupato per il Paese. Ci sono milioni di cartelle esattoriali in arrivo, la riforma delle pensioni, del catasto, i bilanci dei comuni in dissesto. Io ho chiesto un incontro a Draghi per p ...