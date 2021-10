CartaBianca, Mauro Corona: “Perché non hanno messo uno normale in copertina?” Senio Bonini all’attacco: “Omofobia strisciante, vergogna” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non ha fatto in tempo a rientrare a CartaBianca che Mauro Corona sta già facendo parlare di sé. Durante la puntata del programma di Rai 3 andata in onda ieri martedì 12 ottobre, Bianca Berlinguer lo ha interpellato sulla copertina di Playboy con un uomo gay. Corona ha risposto: “Può essere un segno importante, sicuramente avevano bisogno di vendere qualche copia in più e quindi hanno detto: ‘Scardiniamo l’usanza, la logica eterna di questo giornale’. E hanno messo un uomo. Poi aggiungere gay o no, mah è qui forse l’offesa”, ha commentato. Poi ha aggiunto: “Perché non hanno messo uno normale, hanno detto che era gay, quindi una donna. Pur di vendere, cosa non si fa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non ha fatto in tempo a rientrare achesta già facendo parlare di sé. Durante la puntata del programma di Rai 3 andata in onda ieri martedì 12 ottobre, Bianca Berlinguer lo ha interpellato sulladi Playboy con un uomo gay.ha risposto: “Può essere un segno importante, sicuramente avevano bisogno di vendere qualche copia in più e quindidetto: ‘Scardiniamo l’usanza, la logica eterna di questo giornale’. Eun uomo. Poi aggiungere gay o no, mah è qui forse l’offesa”, ha commentato. Poi ha aggiunto: “nonunodetto che era gay, quindi una donna. Pur di vendere, cosa non si fa per ...

bellicapelli15 : Mauro Corona, Cartabianca, la copertina di Playboy e la polemica social di Bonini di Agorà Extra… - catonano : RT @seniobonini: Mauro Corona a Cartabianca sul #coniglietto di #Playboy: 'non è che hanno messo uno NORMALE...'. Ecco. Quest'omofobia stri… - ilariasotis : RT @seniobonini: Mauro Corona a Cartabianca sul #coniglietto di #Playboy: 'non è che hanno messo uno NORMALE...'. Ecco. Quest'omofobia stri… - giornalettismo : Le parole di Mauro Corona a #cartabianca sulla copertina di #Playboy con un uomo #gay hanno generato perplessità ri… - alesspirina : RT @seniobonini: Mauro Corona a Cartabianca sul #coniglietto di #Playboy: 'non è che hanno messo uno NORMALE...'. Ecco. Quest'omofobia stri… -