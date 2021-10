“Carta europea del turismo sostenibile”, Federparchi incontra l’amministrazione Melucci (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Incontro tra l’amministrazione comunale di Taranto rappresentata dal sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dall’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi, e il presidente nazionale di Federparchi Giampiero Sammuri, accompagnato dal direttore di Federparchi Francesco Carlucci. Argomento dell’incontro la “Carta europea del turismo sostenibile”. «Abbiamo apprezzato l’interessamento di Federparchi al costituendo parco del Mar Piccolo – le parole del primo cittadino – e con loro abbiamo impostato un impianto partecipativo che consentirà di certificare i percorsi di turismo sostenibile che stiamo realizzando in collaborazione con gli stakeholder locali. Entro novembre celebreremo il primo dei forum ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Incontro tracomunale di Taranto rappresentata dal sindaco Rinaldo, accompagnato dall’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi, e il presidente nazionale diGiampiero Sammuri, accompagnato dal direttore diFrancesco Carlucci. Argomento dell’incontro la “del”. «Abbiamo apprezzato l’interessamento dial costituendo parco del Mar Piccolo – le parole del primo cittadino – e con loro abbiamo impostato un impianto partecipativo che consentirà di certificare i percorsi diche stiamo realizzando in collaborazione con gli stakeholder locali. Entro novembre celebreremo il primo dei forum ...

