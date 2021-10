Carolina Marconi quando sarò guarita diventerò madre a qualunque costo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Carolina Marconi al programma” Storie Italiane” si commuove raccontando il suo percorso verso la guarigione ma lancia un messaggio di speranza a tutte le donne: “Prima o poi finisce”. Eleonora Daniele intervista Carolina Marconi a Storie Italiane raccontando del suo percorso nell’affrontare il tumore al seno scoperto qualche mese fa. Le prime parole della conduttrice Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021)al programma” Storie Italiane” si commuove raccontando il suo percorso verso la guarigione ma lancia un messaggio di speranza a tutte le donne: “Prima o poi finisce”. Eleonora Daniele intervistaa Storie Italiane raccontando del suo percorso nell’affrontare il tumore al seno scoperto qualche mese fa. Le prime parole della conduttrice

Francesco Fredella/ "Chi attacca Carolina Marconi è un imbecille! Lei è pazzesca"

Carolina Marconi: 'Il tumore non mi fermerà, voglio diventare mamma' Tutto è cominciato dal desiderio di maternità , con i controlli di routine tra cui la mammografia e la diagnosi: tumore al seno. Carolina Marconi lo ha scoperto per caso, facendo gli esami richiesti per il percorso di fecondazione assistita. Ma la showgirl venezuelana 43enne, che sta lottando contro il male, non ha perso il ...

Carolina Marconi: «Diventerò madre nonostante la malattia» Vanity Fair Italia Carolina Marconi: "Sarò madre nonostante il tumore" Ospite a Storie Italiane, Carolina Marconi ha parlato del suo desiderio di diventare madre nonostante il tumore al seno.

a quale mese sei? A Storie Italiane Carolina Marconi ha detto di sentire forte il desiderio di maternità e di volerlo realizzare nonostante il tumore.

Tutto è cominciato dal desiderio di maternità , con i controlli di routine tra cui la mammografia e la diagnosi: tumore al seno. Carolina Marconi lo ha scoperto per caso, facendo gli esami richiesti per il percorso di fecondazione assistita. Ma la showgirl venezuelana 43enne, che sta lottando contro il male, non ha perso il ...