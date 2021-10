Carolina Marconi a Storie Italiane: «Quando sarò guarità diventerò madre a qualunque costo, anche adottando. Me lo merito» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Eleonora Daniele intervista Carolina Marconi a Storie Italiane raccontando del suo percorso nell’affrontare il tumore al seno scoperto qualche mese fa. Le prime parole della conduttrice sono per gli hater: «Devo dire che ci sono dei cretini che si permettono di scrivere delle stupidaggini a una donna che sta affrontando con grande coraggio la malattia, ecco proprio voi non siete altro che cretini». Carolina si commuove e esordisce dicendo: «Io sto bene ma voglio ricordare l’importanza dei controlli soprattutto ora che a ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno». Carolina ricorda di aver scoperto il tumore mentre faceva una serie di esami per cercare di avere un figlio: «Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, ma Quando passi un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Eleonora Daniele intervistaraccontando del suo percorso nell’affrontare il tumore al seno scoperto qualche mese fa. Le prime parole della conduttrice sono per gli hater: «Devo dire che ci sono dei cretini che si permettono di scrivere delle stupidaggini a una donna che sta affrontando con grande coraggio la malattia, ecco proprio voi non siete altro che cretini».si commuove e esordisce dicendo: «Io sto bene ma voglio ricordare l’importanza dei controlli soprattutto ora che a ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno».ricorda di aver scoperto il tumore mentre faceva una serie di esami per cercare di avere un figlio: «Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, mapassi un ...

Carolina Marconi: "Il tumore non mi fermerà, voglio diventare mamma" Tutto è cominciato dal desiderio di maternità , con i controlli di routine tra cui la mammografia e la diagnosi: tumore al seno. Carolina Marconi lo ha scoperto per caso, facendo gli esami richiesti per il percorso di fecondazione assistita. Ma la showgirl venezuelana 43enne, che sta lottando contro il male, non ha perso il ...

a quale mese sei? A Storie Italiane Carolina Marconi ha detto di sentire forte il desiderio di maternità e di volerlo realizzare nonostante il tumore.

