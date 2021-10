Caro porro, io c’ero: vi racconto la verità sulla piazza no pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buonasera Dott. porro, le voglio scrivere come è stata la mia esperienza della manifestazione di Roma del 9 ottobre. Con un’amica, dopo mesi di proteste, ignorate o sminuite dai media, nella nostra piccola città di provincia, questo sabato abbiamo deciso di unirci ai manifestanti a Roma. Abbiamo preso il treno, prenotato una camera e percorso 600 km. Premetto che io mi sono vaccinata, prima che iniziasse la forzatura del green pass e dell’emarginazione dei dissidenti. Perciò sì, esistono dei manifestanti vaccinati, e la categorizzazione in no-vax, negazionisti e complottisti è una semplificazione denigratoria. Spiegare i motivi per cui ho deciso di vaccinarmi, così come quelli per cui continuo a scendere in piazza, è complesso e non vorrei dilungarmi. Sintetizzo rivendicando la libertà, il rispetto delle diverse opinioni, la tutela ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buonasera Dott., le voglio scrivere come è stata la mia esperienza della manifestazione di Roma del 9 ottobre. Con un’amica, dopo mesi di proteste, ignorate o sminuite dai media, nella nostra piccola città di provincia, questo sabato abbiamo deciso di unirci ai manifestanti a Roma. Abbiamo preso il treno, prenotato una camera e percorso 600 km. Premetto che io mi sono vaccinata, prima che iniziasse la forzatura del greene dell’emarginazione dei dissidenti. Perciò sì, esistono dei manifestanti vaccinati, e la categorizzazione in no-vax, negazionisti e complottisti è una semplificazione denigratoria. Spiegare i motivi per cui ho deciso di vaccinarmi, così come quelli per cui continuo a scendere in, è complesso e non vorrei dilungarmi. Sintetizzo rivendicando la libertà, il rispetto delle diverse opinioni, la tutela ...

