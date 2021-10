Caro energia | 26 ottobre riunione straordinaria UE

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Osservo in primo luogo che si tratta di un fenomeno che sta interessando tutte le economie, in primis europee. E’ un fenomeno di portata ampia. Sul gas le dinamiche di prezzo sono influenzate da dinamiche strutturali e congiunturali che determinano forte volatilità soprattutto in Paesi come il nostro con dipendenza molto forte dall’estero. L’Italia importa 73 miliardi di mc e ne produce 5-6?. Lo ha detto il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso del Question Time durante il quale ha annunciato unaa livello UE il 26spiegando che l’impennata dei prezzi è stata causata da una serie di ragioni, tra le quali ha citato una riduzione delle quantità all’Europa e un basso livello degli stoccaggi così come ritardi nelle autorizzazioni. “Trattandosi di un fenomeno ...