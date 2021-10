Caro bollette | Putin | la Russia è pronta ad aumentare le forniture di gas

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) 'Laadledi gas'. Lo ha assicurato il presidente Vladimir. 'Stiamo aumentando tanto quanto chiedono i nostri partner. Non c'è stato alcun rifiuto, neanche ...

'La Russia è pronta ad aumentare le forniture di gas'. Lo ha assicurato il presidente Vladimir Putin. 'Stiamo aumentando tanto quanto chiedono i nostri partner. Non c'è stato alcun rifiuto, neanche ...La Commissione europea ha pubblicato questa mattina il " tool box " sulprezzi dell'energia, ...in condizioni di povertà energetica (ad esempio attraverso buoni o pagamenti parziali delle)..."La Russia è pronta ad aumentare le forniture di gas". Lo ha assicurato il presidente Vladimir Putin. "Stiamo aumentando tanto quanto chiedono i nostri partner. Non c'è stato alcun rifiuto, neanche un ...Mentre la produzione di carta ha ripreso a correre, le cartiere italiane – e toscane – meditano di sospendere l’attività a causa degli aumenti che gravano ...