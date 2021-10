Caro-bollette, l’Ue dice agli Stati di tagliare le imposte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Commissaria europea per l’energia Kadri Simson ha presentato una toolbox per far fronte all’impennata dei prezzi delle bollette, che in alcuni Paesi Ue sono triplicati da inizio anno. È una serie di linee guida per i singoli Stati, una spiegazione di opzioni esistenti per mitigare la crisi energetica (destinata a peggiorare con l’arrivo dell’inverno) rimanendo nei confini delle regole di competizione europee. E però nel comunicato ci sono i semi di una strategia più ampia. Le aspettative non erano alle stelle. La settimana scorsa il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, aveva ricordato che può esserci “spazio politico” per una risposta congiunta, ma che “il mix energetico rimane una responsabilità nazionale”. A ogni modo, il dossier energia sarà sul tavolo della riunione del Consiglio che si terrà il 21 e 22 ottobre. La Commissione parte ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Commissaria europea per l’energia Kadri Simson ha presentato una toolbox per far fronte all’impennata dei prezzi delle, che in alcuni Paesi Ue sono triplicati da inizio anno. È una serie di linee guida per i singoli, una spiegazione di opzioni esistenti per mitigare la crisi energetica (destinata a peggiorare con l’arrivo dell’inverno) rimanendo nei confini delle regole di competizione europee. E però nel comunicato ci sono i semi di una strategia più ampia. Le aspettative non erano alle stelle. La settimana scorsa il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, aveva ricordato che può esserci “spazio politico” per una risposta congiunta, ma che “il mix energetico rimane una responsabilità nazionale”. A ogni modo, il dossier energia sarà sul tavolo della riunione del Consiglio che si terrà il 21 e 22 ottobre. La Commissione parte ...

