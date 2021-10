Cardamomo | proprietà e benefici

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cos’è Ilè una spezia dal sapore deciso e penetrante, molto utilizzata in India, Paese d’origine della pianta da cui si ottiene. Si tratta infatti dei frutti e dei semi di Elettaria cardamomum, pianta che appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae che cresce spontanea in India meridionale e coltivata in altre zone del mondo. La pianta delè un’erbacea perenne che può raggiungere i cinque metri di altezza sviluppando steli eretti su cui crescono foglie alterne e lanceolate. I fiori delsono spighe biancastre e danno origine a piccoli frutti ovali e verdi che contengono dai dieci ai venti semi. I frutti e i semi si raccolgono in autunno e trovano impiego in cucina come aromatizzanti, da soli o con altre spezie, e in erboristeria e fitoterapia per le loroterapeutiche. In ...