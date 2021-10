Caravaggio, Prevedini - Mangoni: si alzano i toni in vista del ballottaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non si è fatta attendere la replica di Mangoni: "Ho letto la dichiarazione di Prevedini - dice - e tra le righe ci leggo tanta rabbia, fino a rasentare la cattiveria. Sono i segni di un nervosismo ... Leggi su bergamo.corriere (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non si è fatta attendere la replica di: "Ho letto la dichiarazione di- dice - e tra le righe ci leggo tanta rabbia, fino a rasentare la cattiveria. Sono i segni di un nervosismo ...

Ultime Notizie dalla rete : Caravaggio Prevedini Caravaggio, Prevedini - Mangoni: si alzano i toni in vista del ballottaggio Si alzano i toni nella campagna elettorale di Caravaggio con un botta e risposta tra il leghista Giuseppe Prevedini e il civico Carlo Mangoni per la decisione di quest'ultimo di sostenere al ballottaggio il sindaco uscente, il civico di ...

Ballottaggio a Caravaggio, Mangoni sosterrà Bolandrini Molti voti ma non sufficienti per andare al ballottaggio, dove si affronteranno Bolandrini (Pd, Bolandrini sindaco e Per Caravaggio) col 39,88% e il leghista Giuseppe Prevedini (Lega, FI e FdI), 31,...

Salvini e Giorgetti a Caravaggio per sostenere Giuseppe Prevedini Verso il ballottaggio. All'incontro “Regione Lombardia incontra il mondo produttivo” saranno presenti anche gli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Guido Guidesi. Venerdì mattina, invece, alle 9 ...

