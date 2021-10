Capitani in scadenza, la critica di Zoff: «La fascia non ha più valore…» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ex portiere italiano Dino Zoff ha criticato l’atteggiamento di alcuni Capitani in Serie A Dino Zoff, leggendario ex portiere italiano, in una intervista al Corriere della Sera ha criticato la situazione che vede tanti Capitani in scadenza di contratto in Serie A. «La fascia per me era un valore, ora non lo è più: tutti si battono per ottenere contratti migliori. Quel ruolo è importante e dovrebbe essere assegnato non in base al numero di presenze ma alla personalità, all’abilità nel trasmettere principi ai compagni, alla capacità di confrontarsi con l’arbitro. Vedo il rugby e mi sembra che sia tutto diverso, lì sono davvero all’avanguardia per la sportività dei comportamenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ex portiere italiano Dinohato l’atteggiamento di alcuniin Serie A Dino, leggendario ex portiere italiano, in una intervista al Corriere della Sera hato la situazione che vede tantiindi contratto in Serie A. «Laper me era un valore, ora non lo è più: tutti si battono per ottenere contratti migliori. Quel ruolo è importante e dovrebbe essere assegnato non in base al numero di presenze ma alla personalità, all’abilità nel trasmettere principi ai compagni, alla capacità di confrontarsi con l’arbitro. Vedo il rugby e mi sembra che sia tutto diverso, lì sono davvero all’avanguardia per la sportività dei comportamenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

