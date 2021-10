Caos Tpl a Roma | i pendolari | “Cosa vogliono fare Michetti | Picca | Gualtieri e Falconi?”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ostia – "Non ci bastano parole e promesse che ascoltate nell'incontro organizzato ad Acilia il 21 settembre scorso, con nutrita partecipazione di candidati (mancava solo il Pd)". Così in una nota il direttivo del Comitato-Ostia. "Ora che il confronto è giunto al testa a testa finale, torniamo a chiedere, a coloro che si candidano ad amministrare il Comune ed il Municipio X un pronunciamento sulle criticità dei trasporti pubblici e dellaLido di competenza del Comune. Abbiamo scritto a, a. Attendiamo ansiosamente le risposte".