Caos green pass nei porti italiani, Trieste minaccia il blocco (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - È Caos nei porti italiani dopo la doppia circolare del Viminale per l'entrata in vigore dell'obbligo del green pass con il rischio di un blocco dell'intero settore. A Trieste, in particolare, le organizzazioni sindacali hanno minacciato il blocco del porto lamentato l'oggettiva impossibilità per tutti i lavoratori non vaccinati di effettuare i tamponi a causa delle difficoltà del sistema sanitario (farmacie comprese) di far fronte alle richieste e per questo hanno chiesto una proroga del termine del 15 ottobre per l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass. A Trieste dopo la pandemia e i pesanti segni meno dello scorso anno, il traffico merci ricominciava a crescere a ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Èneidopo la doppia circolare del Viminale per l'entrata in vigore dell'obbligo delcon il rischio di undell'intero settore. A, in particolare, le organizzazioni sindacali hannoto ildel porto lamentato l'oggettiva impossibilità per tutti i lavoratori non vaccinati di effettuare i tamponi a causa delle difficoltà del sistema sanitario (farmacie comprese) di far fronte alle richieste e per questo hanno chiesto una proroga del termine del 15 ottobre per l'entrata in vigore dell'obbligo di. Adopo la pandemia e i pesanti segni meno dello scorso anno, il traffico merci ricominciava a crescere a ...

